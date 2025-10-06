Francia Deschamps sicuro | Quel giocatore deve stare tranquillo! Sono convinto di una cosa

Francia, Deschamps difende Mateta: «Deve restare naturale e segnare» Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la possibile convocazione di Jean?Philippe Mateta per i prossimi impegni internazionali di novembre. Nonostante la forte concorrenza in attacco e alcune assenze forzate, il tecnico ha posto l’accento sul fatto che Mateta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Francia, Deschamps sicuro: «Quel giocatore deve stare tranquillo! Sono convinto di una cosa»

In questa notizia si parla di: francia - deschamps

Convocati Francia: la decisione di Deschamps sui bianconeri Kalulu, Thuram (e Kolo Muani…). Due esclusioni, la lista ufficiale del ct ex Juve

Kolo Muani, senza Juve perdi anche la Francia: escluso dai convocati di Deschamps

Kolo Muani escluso dai convocati della Francia, Deschamps senza filtri: «Situazione difficile, spero trovi una soluzione entro lunedì»

Francia, Deschamps: "Rabiot sta giocando molto bene al Milan, sta meglio di settembre" ? - X Vai su X

Deschamps, il ritorno di Pogba e la Francia: "Sarà un nuovo giocatore e dovrà superare alcuni step" Vai su Facebook

Deschamps: “Pogba? Ha alcune tappe da superare, la prima sarà quella di tornare in campo con il Monaco” - Didier Deschamps ha parlato in conferenza dopo aver diramato la lista dei convocati per gli impegni della Francia di ottobre. Scrive tuttojuve.com

Francia, Deschamps spiega l'esclusione di Thauvin: "Manca dal 2019, concorrenza aumentata" - Il ritorno di Florian Thauvin in nazionale francese non è impossibile, ma l'ex Udinese dovrà ancora attendere. Segnala tuttomercatoweb.com