Francia cosa succede dopo le dimissioni di Lecornu e cosa farà Macron

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni appena un giorno dopo aver annunciato la composizione del suo governo. Lo ha comunicato lunedì mattina al presidente Emmanuel Macron, che ha accettato le sue dimissioni. «Non ci sono le condizioni per governare», ha dichiarato Lecornu. Il premier, nominato il 9 settembre dopo la sfiducia a François Bayrou, è restato così in carica solo 27 giorni: il mandato più breve nella storia della V Repubblica. La rinuncia è arrivata alla vigilia del voto di fiducia all’ Assemblea nazionale, che si preannunciava fallimentare dopo le critiche arrivate sia dalla maggioranza sia dall’opposizione al nuovo gabinetto, rimasto per lo più invariato rispetto a quello di Bayrou: 12 dei 18 ministri sono stati confermati, incluso Bruno Le Maire alla Difesa, un nome inviso ai Repubblicani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
