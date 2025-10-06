Francesco Paolo Capone | Troppi scioperi inopportuni Così il sindacato non ha senso

Il segretario della Ugl stronca le ultime iniziative di Landini su Gaza e Finanziaria: «La credibilità si ottiene tutelando i lavoratori, senza contestare a priori il governo». 🔗 Leggi su Laverita.info

Francesco Paolo Capone: «Troppi scioperi inopportuni. Così il sindacato non ha senso»

