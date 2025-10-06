Francesco D’Urso Somma lascia FdI e passa alla Lega | Non mi riconosco in un partito autoimmune

Nuova adesione alla Lega per Salvini premier in Sicilia. Ad annunciare l’approdo nel partito è l’ex vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco D’Urso Somma. “Dopo un lungo periodo di riflessione, ho deciso di lasciare Fratelli d’Italia. Ascolto delle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

