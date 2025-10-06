Francesca Michielin live all' Arena per la sua follia collettiva

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona, 6 ott. (askanews) - La sera di sabato 4 ottobre l'Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua "follia collettiva" che ha superato i confini del classico concerto, regalando al pubblico un'esperienza totalizzante frutto di una sperimentazione sonora unica e irripetibile. Prodotto da Vivo Concerti, Tutto in una notte - Live 2025 è stato pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che ha portato in scena un vero e proprio diario sonoro tra i ricordi e le tappe più significative dei suoi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti al servizio della musica, cuore pulsante di questo show. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

francesca michielin live all arena per la sua follia collettiva

© Quotidiano.net - Francesca Michielin live all'Arena per la sua "follia collettiva"

In questa notizia si parla di: francesca - michielin

Francesca Michielin contro il body shaming: «Basta commentare il corpo delle donne. A me ormai non frega niente, ma penso alle ragazze più giovani»

Francesca Michielin super ospite come speaker a TEDxCortina

«Sono veneta, è ovvio che ho il moroso…», Francesca Michielin prova a spiazzare i fan: l’annuncio a sorpresa sulla megafesta – Il video

Francesca Michielin live all’Arena per la sua “follia collettiva” - (askanews) – La sera di sabato 4 ottobre l’Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua “follia collettiva” che ha superato i confini del classico concerto, regala ... Lo riporta askanews.it

Un successo per Francesca Michielin all’Arena di Verona - Cucire, ricucire, intrecciarsi, essere ricuciti, frammentati, imperfetti. Come scrive radiowebitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Michielin Live Arena