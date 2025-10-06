Francesca Michielin live all' Arena per la sua follia collettiva
Verona, 6 ott. (askanews) - La sera di sabato 4 ottobre l'Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua "follia collettiva" che ha superato i confini del classico concerto, regalando al pubblico un'esperienza totalizzante frutto di una sperimentazione sonora unica e irripetibile. Prodotto da Vivo Concerti, Tutto in una notte - Live 2025 è stato pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che ha portato in scena un vero e proprio diario sonoro tra i ricordi e le tappe più significative dei suoi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti al servizio della musica, cuore pulsante di questo show. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Francesca Michielin conquista l'Arena di Verona tra pioggia, emozioni e ospiti speciali. Un concerto che chiude un cerchio e apre il suo nuovo capitolo: il tour teatrale 2026
Grandi i ritorni di Mobrici e dei Selton, ottimo l'EP di Francesca Michielin, troppo teen il disco di Sarah Toscano. Non benissimo nemmeno Fabrizio Moro, proprio un disastro invece Simba La Rue
