Francesca Michielin porta tutta la sua energia, grinta e voglia di ricominciare in una notte all’Arena di Verona. Prodotto da Vivo Concerti, “TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025” e? pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che porta in scena un vero e proprio diario musicale tra ricordi e tappe significative dei suoi 30 anni di vita. Francesca Michielin conquista l’Arena di Verona. Il live segna nella carriera della cantautrice il record per numero di spettatori, che va oltre le 10.000 presenze. Durante il concerto Francesca Michielin ha eseguito per la prima volta live “La voce che credevo di aver perso”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Francesca Michielin incanta l’Arena di Verona: “Sanremo è andato una mer*a, trasformiamolo in una opportunità”