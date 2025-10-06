Francesca Michielin incanta l’Arena di Verona | Sanremo è andato una mer*a trasformiamolo in una opportunità
Francesca Michielin porta tutta la sua energia, grinta e voglia di ricominciare in una notte all’Arena di Verona. Prodotto da Vivo Concerti, “TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025” e? pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che porta in scena un vero e proprio diario musicale tra ricordi e tappe significative dei suoi 30 anni di vita. Francesca Michielin conquista l’Arena di Verona. Il live segna nella carriera della cantautrice il record per numero di spettatori, che va oltre le 10.000 presenze. Durante il concerto Francesca Michielin ha eseguito per la prima volta live “La voce che credevo di aver perso”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Francesca Michielin conquista l’Arena di Verona tra pioggia, emozioni e ospiti speciali. Un concerto che chiude un cerchio e apre il suo nuovo capitolo: il tour teatrale 2026 Leggi l’articolo su http://AllMusicItalia.it - X Vai su X
Francesca Michielin all'Arena canta cosa significa per un'artista ritrovare la propria voce (e il proprio stile) - Una festa da 10mila persone per festeggiare i 30 anni, tra un fiume di ospiti e l'umanità che fa la differenza ... Segnala vogue.it
Dal “fango” all’Arena di Verona, Francesca Michielin riparte da Francesca e ci ricorda il bello di essere fragili - La prima volta di Francesca Michielin all'Arena di Verona è stata una festa all'insegna dell'autenticità: ospiti e omaggi, tutto in una notte ... Come scrive billboard.it