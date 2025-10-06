Francesca Michielin in concerto a Bari | ecco quando

Baritoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera di sabato 4 ottobre l’Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua “follia collettiva” che ha superato i confini del classico concerto, regalando al pubblico un’esperienza totalizzante frutto di una sperimentazione sonora unica e irripetibile.Prodotto da Vivo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

francesca michielin concerto bariFrancesca Michielin conquista l’Arena di Verona - La cantante ammette: “Sanremo è andato una mer*a, trasformiamolo in una opportunità” ... superguidatv.it scrive

francesca michielin concerto bariFrancesca Michielin, la possibile scaletta e gli ospiti del concerto all’Arena di Verona - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francesca Michielin, la possibile scaletta e gli ospiti del concerto all’Arena di Verona ... Scrive tg24.sky.it

