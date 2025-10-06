Francesca Michielin in concerto a Bari | ecco quando
La sera di sabato 4 ottobre l’Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua “follia collettiva” che ha superato i confini del classico concerto, regalando al pubblico un’esperienza totalizzante frutto di una sperimentazione sonora unica e irripetibile.Prodotto da Vivo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: francesca - michielin
Francesca Michielin contro il body shaming: «Basta commentare il corpo delle donne. A me ormai non frega niente, ma penso alle ragazze più giovani»
Francesca Michielin super ospite come speaker a TEDxCortina
«Sono veneta, è ovvio che ho il moroso…», Francesca Michielin prova a spiazzare i fan: l’annuncio a sorpresa sulla megafesta – Il video
Francesca Michielin conquista l’Arena di Verona tra pioggia, emozioni e ospiti speciali. Un concerto che chiude un cerchio e apre il suo nuovo capitolo: il tour teatrale 2026 Leggi l’articolo su http://AllMusicItalia.it - X Vai su X
Francesca Michielin: trionfo per la sua prima Arena di Verona. Oltre due ore e mezza di show con tanti amici per festeggiare i suoi 30 anni Vai su Facebook
Francesca Michielin conquista l’Arena di Verona - La cantante ammette: “Sanremo è andato una mer*a, trasformiamolo in una opportunità” ... superguidatv.it scrive
Francesca Michielin, la possibile scaletta e gli ospiti del concerto all’Arena di Verona - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francesca Michielin, la possibile scaletta e gli ospiti del concerto all’Arena di Verona ... Scrive tg24.sky.it