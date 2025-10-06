Francesca Michielin annunciato a sorpresa il tour nei teatri italiani nell’autunno 2026

FRANCESCA MICHIELIN LIVE ALL’ ARENA DI VERONA 2025 IL TRAGUARDO DI PUBBLICO PIÙ IMPORTANTE DELLA SUA CARRIERA OLTRE 10.000 PRESENZE PER UN INTRECCIO SONORO IN 4 ATTI TORNERÀ IN TOUR NEI TEATRI ITALIANI NELL’AUTUNNO 2026 Per la prima volta live il nuovo inedito LA VOCE CHE CREDEVO DI AVER PERSO ultimo tassello che compone il nuovo EP ANIME Cucire, ricucire, intrecciarsi, essere ricuciti, frammentati, imperfetti. TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025 è finalmente diventato realtà. La sera di sabato 4 ottobre l’ Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua “follia collettiva” che ha superato i confini del classico concerto, regalando al pubblico un’esperienza totalizzante frutto di una sperimentazione sonora unica e irripetibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

