Francesca Michielin annuncia il tour nei teatri per l’autunno 2026

Dopo il concerto evento all’Arena di Verona, Francesca Michielin annuncia il nuovo tour nei teatri, previsto per l’autunno 2026, i biglietti e le date. La sera di sabato 4 ottobre l’ Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua “follia collettiva” che ha superato i confini del classico concerto, regalando al pubblico un’esperienza totalizzante frutto di una sperimentazione sonora unica e irripetibile. Tutto in una notte – Live 2025 è stato pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che ha portato in scena un vero e proprio diario sonoro tra i ricordi e le tappe più significative dei suoi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti al servizio della musica, cuore pulsante di questo show. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

