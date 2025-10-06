Bologna, 6 ottobre 2025 – Senza troppe sorprese, ma comunque con qualche battibecco tra opposizioni e un po’ di scontento nel Pd, è stata approvata in Consiglio comunale la delibera che conferisce la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, come proposto dal sindaco Matteo Lepore alla luce dell’incontro seguitissimo negli spazi di Labás con la Relatrice Speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Con 25 voti favorevoli, a dimostrazione della compattezza della maggioranza nonostante il quasi dietrofront di Cristina Ceretti, e nove contrari, infatti, è stata approvata l’onorificenza ad Albanese, che già nei giorni scorsi aveva ottenuto quella di Marzabotto su volontà della sindaca Valentina Cuppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesca Albanese, sì alla cittadinanza di Bologna. L’opposizione insorge: divisiva