Francesca Albanese sì alla cittadinanza di Bologna L’opposizione insorge | divisiva
Bologna, 6 ottobre 2025 – Senza troppe sorprese, ma comunque con qualche battibecco tra opposizioni e un po’ di scontento nel Pd, è stata approvata in Consiglio comunale la delibera che conferisce la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, come proposto dal sindaco Matteo Lepore alla luce dell’incontro seguitissimo negli spazi di Labás con la Relatrice Speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Con 25 voti favorevoli, a dimostrazione della compattezza della maggioranza nonostante il quasi dietrofront di Cristina Ceretti, e nove contrari, infatti, è stata approvata l’onorificenza ad Albanese, che già nei giorni scorsi aveva ottenuto quella di Marzabotto su volontà della sindaca Valentina Cuppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”
Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”
Francesca Albanese rappresenta - non so quanto consapevolmente - l'epifenomeno di un fenomeno molto profondo: una vera e propria scalata culturale ostile della sinistra italiana da parte di un movimento estremista e antioccidentale, che oggi usa la Palesti - X Vai su X
REMINDER: Conferenza di Eyal Weizman e Francesca Albanese In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del Dipartimento di Architettura, lunedì 6 ottobre si terrà la conferenza di Eyal Weizman e Francesca Albanese Cartography of a genocide Vai su Facebook
Francesca Albanese, sì alla cittadinanza di Bologna. L’opposizione insorge: divisiva - E il centrodestra condanna: così si alimentano conflittualità e polarizzazione ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: approvata in consiglio comunale tra polemiche e accuse - Pd e centrosinistra favorevoli, centrodestra contro: durissime le parole di Cavedagna (FdI) ... Segnala bolognatoday.it