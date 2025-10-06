Francesca Albanese, relatrice speciale del’Onu per i Territori palestinesi, si è alzata e ha abbandonato lo studio di ‘In Onda’, su La7, mentre veniva nominata la senatrice a vita Liliana Segre. Il gesto ha scatenato polemiche, anche politiche. La donna, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata del 5 ottobre, se ne è andata mentre Francesco Giubilei faceva riferimento alla posizione della senatrice Segre sull’uso del termine ‘genocidio’ per Gaza. “Devo andare, ho un altro appuntamento”, ha detto Albanese alzandosi e lasciando lo studio. La Russa: “Citano Segre e Albanese lascia studio, solidarietà a senatrice”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francesca Albanese lascia studio La7, polemiche