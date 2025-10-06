Francesca Albanese lascia studio La7 polemiche
Francesca Albanese, relatrice speciale del’Onu per i Territori palestinesi, si è alzata e ha abbandonato lo studio di ‘In Onda’, su La7, mentre veniva nominata la senatrice a vita Liliana Segre. Il gesto ha scatenato polemiche, anche politiche. La donna, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata del 5 ottobre, se ne è andata mentre Francesco Giubilei faceva riferimento alla posizione della senatrice Segre sull’uso del termine ‘genocidio’ per Gaza. “Devo andare, ho un altro appuntamento”, ha detto Albanese alzandosi e lasciando lo studio. La Russa: “Citano Segre e Albanese lascia studio, solidarietà a senatrice”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”
Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”
Giubilei cita Segre sul genocidio e Francesca Albanese se ne va: "Ho un altro appuntamento" - X Vai su X
Ultimo ore di promozione! Per noi quella palestinese resta la causa delle cause, e continuiamo a sostenerla. Per questo stiamo con Francesca Albanese e con la Global Sumud Flotilla, anche e soprattutto in un momento difficilissimo come questo. Per questo Vai su Facebook
In Onda su La7, Francesca Albanese si alza e lascia lo studio: tutti i dettagli - Gaza, dibattito acceso a In Onda su La7: Francesca Albanese, il termine “genocidio” e l’uscita improvvisa dallo studio. Segnala notizie.it
In Onda, Francesca Albanese poco prima di abbandonare lo studio: "Devo lasciarvi" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Secondo la7.it