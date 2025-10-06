Francesca Albanese lascia lo studio di In Onda su La7 durante il dibattito su Gaza

Francesca Albanese, relatrice speciale dell' ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ha abbandonato lo studio del programma "In Onda" su La7 durante la puntata andata in onda domenica sera. Invitata per discutere del conflitto a Gaza, Albanese si è trovata a confronto con Federico Fubini del Corriere della Sera e Francesco Giubilei, esponente vicino a Fratelli d'Italia. Fin dai primi minuti, il dibattito si è concentrato sull' uso del termine "genocidio" per definire le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza — un termine che Albanese ha difeso con decisione, sostenendo che le azioni in corso rientrino in quella definizione.

