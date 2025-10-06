Francesca Albanese il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria
(Adnkronos) – Francesca Albanese riceverà la cittadinanza onoraria della città di Bologna. La delibera è stata approvata con 25 voti favorevoli (Sindaco, Pd, Coalizione civica, Lepore sindaco e Anche tu conti) e 9 contrari (FdI, Lega Salvini premier, gruppo Misto, Bologna ci piace e Forza Italia) "per l'impegno" della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
