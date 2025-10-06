Francesca Albanese il 7 ottobre parla a Genova e scoppia il caso | l’evento deve già traslocare la sindaca Salis si scopre impegnata

Diventa un caso politico a Genova l’incontro con Francesca Albanese, relatrice Onu per la Palestina, previsto per domani 7 ottobre, proprio nell’anniversario dell’attacco di Hamas del 2023. L’evento, promosso da Defence for Children Italia, Amnesty International, Associazione dei Giuristi Democratici e Anpi, ha scatenato un cortocircuito politico che ha costretto gli organizzatori a correre ai ripari. La comunità ebraica ha alzato le barricate: «Fatela pure, ma fatela un altro giorno. Almeno evitiamo polemiche e scontri proprio in questo anniversario così doloroso». Il passo indietro del Comune. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”

Francesca Albanese rappresenta - non so quanto consapevolmente - l'epifenomeno di un fenomeno molto profondo: una vera e propria scalata culturale ostile della sinistra italiana da parte di un movimento estremista e antioccidentale, che oggi usa la Palesti - X Vai su X

REMINDER: Conferenza di Eyal Weizman e Francesca Albanese In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del Dipartimento di Architettura, lunedì 6 ottobre si terrà la conferenza di Eyal Weizman e Francesca Albanese Cartography of a genocide Vai su Facebook

Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre. L’indignazione della presidente della comunità ebraica: “Sconcertante” - Raffaella Petraroli si è detta “sconcertata” non dal fatto che partecipi a un convegno sulla Palestina ma dalla scelta della data “anniversario della strage di Hamas in Israele”. Segnala quotidiano.net

Fancesca Albanese, l'ultimo oltraggio: "Italiani ottusi e ignoranti. La vera data da ricordare..." - La data da ricordare non è il 7 ottobre, quella dell'attacco brutale di Hamas a Israele e la cattura di ostaggi civili che ha scatenato la ... iltempo.it scrive