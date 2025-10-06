Francesca Albanese il 7 ottobre parla a Genova e scoppia il caso | l’evento deve già traslocare la sindaca Salis si scopre impegnata

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diventa un caso politico a Genova l’incontro con Francesca Albanese, relatrice Onu per la Palestina, previsto per domani 7 ottobre, proprio nell’anniversario dell’attacco di Hamas del 2023. L’evento, promosso da Defence for Children Italia, Amnesty International, Associazione dei Giuristi Democratici e Anpi, ha scatenato un cortocircuito politico che ha costretto gli organizzatori a correre ai ripari. La comunità ebraica ha alzato le barricate: «Fatela pure, ma fatela un altro giorno. Almeno evitiamo polemiche e scontri proprio in questo anniversario così doloroso». Il passo indietro del Comune. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”

francesca albanese 7 ottobreFrancesca Albanese a Genova il 7 ottobre. L’indignazione della presidente della comunità ebraica: “Sconcertante” - Raffaella Petraroli si è detta “sconcertata” non dal fatto che partecipi a un convegno sulla Palestina ma dalla scelta della data “anniversario della strage di Hamas in Israele”. Segnala quotidiano.net

francesca albanese 7 ottobreFancesca Albanese, l'ultimo oltraggio: "Italiani ottusi e ignoranti. La vera data da ricordare..." - La data da ricordare non è il 7 ottobre, quella dell'attacco brutale di Hamas a Israele e la cattura di ostaggi civili che ha scatenato la ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese 7 Ottobre