Francesca Albanese dopo In Onda | Rispetto Segre ma il suo dolore non la rende lucida sul genocidio a Gaza

Francesca Albanese chiarisce a Fanpage i motivi del suo abbandono di In Onda: "Non posso discutere con chi non ha competenze sul tema Gaza", riferendosi agli ospiti in studio Fubini e Giubilei. È uscita da studio proprio quando quest'ultimo ha pronunciato il nome di Liliana Segre: "Ho profondo rispetto la vicenda umana della senatrice, ma è strumentalizzata da chi ritiene utile la sua posizione sul genocidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”

