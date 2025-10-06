Francesca Albanese dopo In Onda | Rispetto Segre ma il suo dolore non la rende lucida sul genocidio a Gaza
Francesca Albanese chiarisce a Fanpage i motivi del suo abbandono di In Onda: "Non posso discutere con chi non ha competenze sul tema Gaza", riferendosi agli ospiti in studio Fubini e Giubilei. È uscita da studio proprio quando quest'ultimo ha pronunciato il nome di Liliana Segre: "Ho profondo rispetto la vicenda umana della senatrice, ma è strumentalizzata da chi ritiene utile la sua posizione sul genocidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”
Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”
#inonda Francesca Albanese sul riconoscimento del genocidio a Gaza. - X Vai su X
#inonda Francesca Albanese lascia lo studio mentre parla Giubilei: "Scena vergognosa". Telese precisa: "Era concordato" Vai su Facebook
Francesca Albanese dopo In Onda: “Rispetto Segre, ma il suo dolore non la rende lucida sul genocidio a Gaza” - Francesca Albanese chiarisce a Fanpage i motivi del suo abbandono di In Onda: "Non posso discutere con chi non ha competenze sul tema Gaza" ... Lo riporta fanpage.it
In Onda, Francesca Albanese poco prima di abbandonare lo studio: "Devo lasciarvi" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Da la7.it