Francesca Albanese a Genova Salis | Diritto a manifestare qualsiasi tipo di opinione nella legalità
Sull'incontro pubblico a Genova con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, interviene anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Le polemiche, ricordiamo, sono nate poiché domani, 7 ottobre, è anche l'anniversario dell'attacco di Hamas a.
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”
Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”
Salis, centrodestra condanna Albanese ma non i saluti romani - "Il centrodestra ha detto che c'era il diritto a manifestare quando il 5 maggio 2025 durante la commemorazione di Ugo Venturini è stato fatto il saluto romano nel centro di Genova inneggiando a un pas ...
Francesca Albanese domani a Genova, è polemica: "Data inopportuna, è l'anniversario dell'attacco di Hamas" - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati parteciperà a un incontro pubblico a Palazzo Ducale a cui prenderà parte anche la sindaca di Genova Silvia Salis ...