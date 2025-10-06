Francesca Albanese a Genova l’incontro spostato dal Ducale ai Giardini Luzzati

Ilsecoloxix.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le polemiche della Comunità ebraica, la relatrice delle Nazioni Unite incontrerà anche gli studenti che hanno occupato il Rettorato dell’Università. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

francesca albanese a genova l8217incontro spostato dal ducale ai giardini luzzati

© Ilsecoloxix.it - Francesca Albanese a Genova, l’incontro spostato dal Ducale ai Giardini Luzzati

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”

francesca albanese genova l8217incontroFrancesca Albanese a Genova, l’incontro spostato dal Ducale ai Giardini Luzzati - Dopo le polemiche della Comunità ebraica, la relatrice delle Nazioni Unite incontrerà anche gli studenti che hanno occupato il Rettorato dell’Università ... Da ilsecoloxix.it

Francesca Albanese domani a Genova, è polemica: “Data inopportuna, è l’anniversario dell’attacco di Hamas” - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati parteciperà a un incontro pubblico a Palazzo Ducale a cui prenderà parte anche la sindaca di Genova Silvia Salis ... Scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese Genova L8217incontro