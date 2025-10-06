Francesca Albanese a Genova l’incontro spostato dal Ducale ai Giardini Luzzati
Dopo le polemiche della Comunità ebraica, la relatrice delle Nazioni Unite incontrerà anche gli studenti che hanno occupato il Rettorato dell’Università. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”
Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”
