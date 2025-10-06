Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre L’indignazione della presidente della comunità ebraica | Sconcertante

Genova, 6 ottobre 2025 – "Non sarà un incontro, ma una manifestazione di propaganda. Non ho nulla da dire se non che sono sconcertata". Così Raffaella Petraroli, presidente della Comunità ebraica a Genova, commentando l'incontro previsto per domani sera ai giardini Luzzati con la relatrice internazionale delle Nazioni Unite Francesca Albanese, organizzato da Defence for Children e Amnesty International. Albanese: felice per ostaggi, ma temo Piano Trump non succederà L'incontro, inizialmente previsto a palazzo Ducale, è stato spostato ai Luzzati in seguito alle polemiche dovute alla scelta della data. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre. L’indignazione della presidente della comunità ebraica: “Sconcertante”

