Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre la comunità ebraica protesta | sede cambiata

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro previsto per martedì 7 ottobre a Genova con Francesca Albanese ha subito un cambio di location. La relatrice delle Nazioni unite dove presenziare all'evento organizzato dall'associazione Defence for children Italia, Amnesty International e altri, inizialmente previsto a palazzo Ducale. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”

francesca albanese genova 7Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre, protesta della comunità ebraica e l'incontro cambia sede - Cambio di location, dopo le polemiche, per l'incontro previsto per domani, martedì 7 ottobre, con la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese che nell'anniversario della strage d ... Segnala msn.com

francesca albanese genova 7Dopo le polemiche cambia location l'incontro di domani con Francesca Albanese - Cambio di location, dopo le polemiche, per l'incontro previsto per domani alle 20 con la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese che nell'anniversario del 7 ottobre sarà a Genova. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese Genova 7