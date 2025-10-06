Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre Ira della comunità ebraica | Sconcertante

Ilgiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bufera a Genova, al centro ancora una volta Francesca Albanese. A scatenare l’ira della Comunità ebraica è stata la scelta di organizzare un convegno con protagonista la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati nella giornata di domani 7 ottobre – secondo anniversario della strage di Hamas, circa 1.200 vittime tra civili e militari –. Previsto in un primo momento nella sede istituzionale di Palazzo Ducale - nonchè promosso in collaborazione con il Comune - l’evento è stato trasferito ai Giardini Luzzati. Nel silenzio della sindaca dem Silvia Salis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

francesca albanese a genova il 7 ottobre ira della comunit224 ebraica sconcertante

© Ilgiornale.it - Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre. Ira della comunità ebraica: "Sconcertante"

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”

francesca albanese genova 7Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre. L’indignazione della presidente della comunità ebraica: “Sconcertante” - Raffaella Petraroli si è detta “sconcertata” non dal fatto che partecipi a un convegno sulla Palestina ma dalla scelta della data “anniversario della strage di Hamas in Israele”. Scrive quotidiano.net

francesca albanese genova 7Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre. Ira della comunità ebraica: "Sconcertante" - Polemiche per il convegno della relatrice Onu nel giorno della strage di Hamas: la sindaca dem Salis resta in silenzio. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese Genova 7