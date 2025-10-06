Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre Ira della comunità ebraica | Sconcertante

Bufera a Genova, al centro ancora una volta Francesca Albanese. A scatenare l’ira della Comunità ebraica è stata la scelta di organizzare un convegno con protagonista la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati nella giornata di domani 7 ottobre – secondo anniversario della strage di Hamas, circa 1.200 vittime tra civili e militari –. Previsto in un primo momento nella sede istituzionale di Palazzo Ducale - nonchè promosso in collaborazione con il Comune - l’evento è stato trasferito ai Giardini Luzzati. Nel silenzio della sindaca dem Silvia Salis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

