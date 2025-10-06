Fra La Pieve e Montrombraro succede tutto nel tempo di recupero
LA PIEVE N. 1 MONTOMBRARO 1 LA PIEVE: Borghi, Pepe, Monari, Boriani (81’ Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Iazzetta (57’ Timperio), Montorsi, Cheli, Cantarello (71’ Cataldo), Gilli (80’ Davitti). A disp.: Mbaye, Shanableh, Belfakir, Traversi, Libertino. All. Barbi MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (73’ Corropoli S.), Sighinolfi G., Hinek R., Corropoli D., Bigi, Carnazza (71’ Fiorini), Sighinolfi A., Momodu (90’+2 Borri), Rizzo (81’ Pappalardo), Zattini (77’ Marra). A disp.: Guerrieri, Magli, Dosi, Fusco. All. Antonelli Arbitro: Giardino di Modena Reti: 91’ Hinek R., 96’ Sghedoni Note: ammoniti Cantarello, Sighinolfi A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it