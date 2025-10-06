Foto sfilata canina simpatici gadget e premi | al centro commerciale arriva il pet show

Domenica 12 ottobre, una giornata speciale per tutti i pet lovers al centro commerciale Le Maioliche di Faenza. Dalle 15 alle 19, tante attività, corner dedicati, gadget e la sfilata canina. L'evento è realizzato in collaborazione con Arcaplanet.Ognuno può iscrivere il proprio cane al Pet Show e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it