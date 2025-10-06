FOTO- Prevenzione gratuita | gli Infermieri incassano il pienone

Anteprima24.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Grande partecipazione e forte entusiasmo per la prima tappa delle “Giornate Irpine della Prevenzione”, promosse e organizzate dall ’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino. L’evento, ospitato presso il Presidio Sanitario di Via Francesco Flammia a Grottaminarda, ha visto un’affluenza significativa di cittadini, segno di un interesse crescente verso la salute e la prevenzione. Nel corso della giornata sono state effettuate oltre 200 prestazioni sanitarie, tra cui: • 60 visite cardiologiche, con 60 ECG e 20 ecocardiogrammi, • 29 visite ginecologiche, 16 Pap-test e 12 mammografie, • 15 colloqui psicologici, • 30 visite endocrinologiche ed ecografiche, • 12 visite nutrizionali pediatriche, • 17 visite diabetologiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto prevenzione gratuita gli infermieri incassano il pienone

© Anteprima24.it - FOTO- Prevenzione gratuita: gli Infermieri incassano il pienone

In questa notizia si parla di: prevenzione - gratuita

Mammografia ed ecografia gratuita per la prevenzione del tumore al seno

Prevenzione oncologica gratuita con FrecciaRosa: un mese di consulenze mediche sui treni, teleconsulti e screening per il tumore al seno il 21 ottobre

Screening gratuiti. Infermieri mobilitati per la prevenzione cardiovascolare - L’iniziativa è dell’Ordine e della Fondazione ’Opera Pia San Filippo Neri’. Segnala lanazione.it

Il 20 aprile visite gratuite in 21 piazze, l'iniziativa di prevenzione di medici internisti e infermieri - Sabato 20 aprile, dalle 9 alle 18, i medici e gli infermieri dei reparti di Medicina interna saranno presenti in 21 piazze italiane per visitare gratuitamente i cittadini, valutare lo stato di salute ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Prevenzione Gratuita Infermieri