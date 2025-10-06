FOTO- Prevenzione gratuita | gli Infermieri incassano il pienone

Tempo di lettura: 3 minuti Grande partecipazione e forte entusiasmo per la prima tappa delle “Giornate Irpine della Prevenzione”, promosse e organizzate dall ’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino. L’evento, ospitato presso il Presidio Sanitario di Via Francesco Flammia a Grottaminarda, ha visto un’affluenza significativa di cittadini, segno di un interesse crescente verso la salute e la prevenzione. Nel corso della giornata sono state effettuate oltre 200 prestazioni sanitarie, tra cui: • 60 visite cardiologiche, con 60 ECG e 20 ecocardiogrammi, • 29 visite ginecologiche, 16 Pap-test e 12 mammografie, • 15 colloqui psicologici, • 30 visite endocrinologiche ed ecografiche, • 12 visite nutrizionali pediatriche, • 17 visite diabetologiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

