Fossati serpentine e il Monte Stella sulle corde | Salomon Running Milano come non l' avete mai corsa
L'edizione 2025 del popolare evento Salomon ha riservato un percorso spettacolare e stimolante. Il racconto da dentro la gara, vissuta con le Aero Glide 3 Grvl ai piedi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Buon compleanno a Ivano Fossati! Oggi festeggiamo i suoi 74 anni e la carriera di uno dei cantautori più raffinati e poetici della musica italiana. Con brani indimenticabili come "La mia banda suona il rock", Fossati ha saputo raccontare emozioni, spera