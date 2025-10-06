Fortitudo Moore fa esplodere il PalaDozza

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FORTITUDO 81 GESTEVO CIVIDALE 78 FLATS SERVICE: Fantinelli 13, Moore 12, Sarto 24, Sorokas 22, Moretti 6; Della Rosa 1, Imbrò 3, Guaiana; Braccio ne, Barbieri ne, Gamberini ne. All. Caja. UEB GESTECO CIVIDALE: Redivo 5, Marangon 10, Cesana 3, F. Ferrari 11, A. Ferrari 10; Mastellari 16, Rota 13, Rocak 3, Berti 4, Amici 3, Brizzi ne. All. Pillastrini. Arbitri: Barbiero, Marzulli, Pecorella. Note: parziali 29-25, 50-38, 72-64. Tiri da due: Fortitudo 1730; Cividale 1433. Tiri da tre: 1024; 1232. Tiri liberi: 1722; 1416. Rimbalzi: 32; 32. Una tripla di tabella di Lee Moore a 19“ dalla fine regala il secondo successo consecutivo alla Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

fortitudo moore fa esplodere il paladozza

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo Moore fa esplodere il PalaDozza

In questa notizia si parla di: fortitudo - moore

Coach Pillastrini promuove la Fortitudo: "Moore, Sorokas e Fantinelli sono al top"

Moore-Sorokas, la strana coppia Fortitudo: "Impossibile dire no a un club così celebre"

Serie A2, partenza a razzo per i biancoblù nell’amichevole, sugli scudi Moore con 18 punti. Apprensione per Benvenuti uscito per infortunio. La Fortitudo di Caja non fa sconti a nessuno. Quinto sigillo: Montecatini mai in partita

fortitudo moore fa esplodereLa Fortitudo rischia grosso ma poi s'impone con Cividale: risultato finale 81-78 - A trascinare l'Aquila è Sarto con 24 punti ma ne segna 22 anche Sorokas. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

fortitudo moore fa esplodereLa Fortitudo trionfa al PalaDozza: Scafati annientata - A Bologna arrivano i primi 2 punti della stagione, Moretti fra i migliori del match che finisce 94 a 64 dopo un terzo quarto di grande rottura ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fortitudo Moore Fa Esplodere