Fortitudo Moore fa esplodere il PalaDozza
FORTITUDO 81 GESTEVO CIVIDALE 78 FLATS SERVICE: Fantinelli 13, Moore 12, Sarto 24, Sorokas 22, Moretti 6; Della Rosa 1, Imbrò 3, Guaiana; Braccio ne, Barbieri ne, Gamberini ne. All. Caja. UEB GESTECO CIVIDALE: Redivo 5, Marangon 10, Cesana 3, F. Ferrari 11, A. Ferrari 10; Mastellari 16, Rota 13, Rocak 3, Berti 4, Amici 3, Brizzi ne. All. Pillastrini. Arbitri: Barbiero, Marzulli, Pecorella. Note: parziali 29-25, 50-38, 72-64. Tiri da due: Fortitudo 1730; Cividale 1433. Tiri da tre: 1024; 1232. Tiri liberi: 1722; 1416. Rimbalzi: 32; 32. Una tripla di tabella di Lee Moore a 19“ dalla fine regala il secondo successo consecutivo alla Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fortitudo - moore
Coach Pillastrini promuove la Fortitudo: "Moore, Sorokas e Fantinelli sono al top"
Moore-Sorokas, la strana coppia Fortitudo: "Impossibile dire no a un club così celebre"
Serie A2, partenza a razzo per i biancoblù nell’amichevole, sugli scudi Moore con 18 punti. Apprensione per Benvenuti uscito per infortunio. La Fortitudo di Caja non fa sconti a nessuno. Quinto sigillo: Montecatini mai in partita
Flats Service Fortitudo Bologna - Givova Scafati, halftime A fine primo tempo al Paladozza la Fortitudo è sotto con Scafati per 37-34.Migliori marcatori Moore e Moretti (7), Walker e Mascolo... - X Vai su X
A CASA NOSTRA VINCIAMO NOI Risultato Finale? Fortitudo 94-64 Scafati : Imbró 3, Sorokas 22, Guaiana, Moretti 13, Moore 12, Sarto 15, Fantinelli 9, Della Rosa 13, Mazzola 7. Vai su Facebook
La Fortitudo rischia grosso ma poi s'impone con Cividale: risultato finale 81-78 - A trascinare l'Aquila è Sarto con 24 punti ma ne segna 22 anche Sorokas. Si legge su corrieredibologna.corriere.it
La Fortitudo trionfa al PalaDozza: Scafati annientata - A Bologna arrivano i primi 2 punti della stagione, Moretti fra i migliori del match che finisce 94 a 64 dopo un terzo quarto di grande rottura ... Si legge su ilrestodelcarlino.it