Fornisce informazioni alla Russia sugli obiettivi da colpire Gli 007 di Kiev accusano la Cina

Ilgiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L' Ucraina non ha dubbi. Secondo Kiev, la Cina avrebbe fornito alla Russia dati di intelligence satellitare per agevolarla nei suoi attacchi missilistic i sul territorio ucraino, in particolare nei blitz contro strutture di investitori stranieri. " Ci sono prove di un elevato livello di cooperazione tra Russia e Cina nella conduzione di ricognizioni satellitari del territorio ucraino, al fine di identificare e approfondire l'esplorazione di obiettivi strategici da colpire ", ha dichiarato Oleh Aleksandrov, alto funzionario del Servizio di Intelligence Estero dell'Ucraina, parlando a Ukrinform. Ecco che cosa sappiamo di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

fornisce informazioni alla russia sugli obiettivi da colpire gli 007 di kiev accusano la cina

© Ilgiornale.it - "Fornisce informazioni alla Russia sugli obiettivi da colpire". Gli 007 di Kiev accusano la Cina

In questa notizia si parla di: fornisce - informazioni

Arciere misterioso colpisce asini selvatici: l’ultima asinella trafitta è stata operata d’urgenza. A chi fornisce informazioni per catturarlo 22mila euro

fornisce informazioni russia obiettivi"Fornisce informazioni alla Russia sugli obiettivi da colpire". Gli 007 di Kiev accusano la Cina - Kiev accusa la Cina di fornire intelligence satellitare e materiali militari alla Russia per facilitare attacchi contro obiettivi strategici in Ucraina, colpendo anche strutture di investitori stranie ... Scrive ilgiornale.it

Usa pronti a fornire a Kiev informazioni per gli attacchi contro la Russia - La decisione arriva dall'amministrazione Trump che, al contempo, sta valutando l'ipotesi di dare a Kiev i missili Tomahawk ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fornisce Informazioni Russia Obiettivi