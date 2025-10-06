Fornisce informazioni alla Russia sugli obiettivi da colpire Gli 007 di Kiev accusano la Cina
L' Ucraina non ha dubbi. Secondo Kiev, la Cina avrebbe fornito alla Russia dati di intelligence satellitare per agevolarla nei suoi attacchi missilistic i sul territorio ucraino, in particolare nei blitz contro strutture di investitori stranieri. " Ci sono prove di un elevato livello di cooperazione tra Russia e Cina nella conduzione di ricognizioni satellitari del territorio ucraino, al fine di identificare e approfondire l'esplorazione di obiettivi strategici da colpire ", ha dichiarato Oleh Aleksandrov, alto funzionario del Servizio di Intelligence Estero dell'Ucraina, parlando a Ukrinform. Ecco che cosa sappiamo di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Kiev accusa la Cina di fornire intelligence satellitare e materiali militari alla Russia per facilitare attacchi contro obiettivi strategici in Ucraina, colpendo anche strutture di investitori stranieri
Usa pronti a fornire a Kiev informazioni per gli attacchi contro la Russia - La decisione arriva dall'amministrazione Trump che, al contempo, sta valutando l'ipotesi di dare a Kiev i missili Tomahawk ... today.it scrive