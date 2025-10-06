L' Ucraina non ha dubbi. Secondo Kiev, la Cina avrebbe fornito alla Russia dati di intelligence satellitare per agevolarla nei suoi attacchi missilistic i sul territorio ucraino, in particolare nei blitz contro strutture di investitori stranieri. " Ci sono prove di un elevato livello di cooperazione tra Russia e Cina nella conduzione di ricognizioni satellitari del territorio ucraino, al fine di identificare e approfondire l'esplorazione di obiettivi strategici da colpire ", ha dichiarato Oleh Aleksandrov, alto funzionario del Servizio di Intelligence Estero dell'Ucraina, parlando a Ukrinform. Ecco che cosa sappiamo di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Fornisce informazioni alla Russia sugli obiettivi da colpire". Gli 007 di Kiev accusano la Cina