Formula 1 Alessandro Benetton ospite a Race Anatomy | dal 28 novembre il docu-film Benetton Formula su Sky e NOW

Il presidente di “Edizione” ha ricordato i trionfi del team Benetton negli anni ’90 e presentato il documentario dedicato alla scuderia. Nel corso della puntata anche un’analisi sul momento difficile della Ferrari e il valore dei leader in grado di trascinare un gruppo. Alessandro Benetton, presidente della holding “Edizione”, è stato l’ospite speciale della puntata di “ Race Anatomy ”, in onda su Sky Sport Formula 1 e in streaming su NOW e dedicata al commento del Gran Premio di Singapore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it