Formentera uccisa un’italiana di 45 anni | sospetti sul compagno

(Adnkronos) – Un a donna italiana di 45 anni è stata uccisa a Formentera. La Guardia Civil sta indagando sull'omicidio, ha riferito il Diario de Ibiza, secondo cui gli inquirenti sospettano un caso di violenza di genere e che la donna sia stata accoltellata dal compagno a Es Pujols. La testata giornalistica locale specifica che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Italiana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore

formentera uccisa un8217italiana 45Formentera, uccisa un’italiana di 45 anni: sospetti sul compagno - La Guardia Civil sta indagando sull'omicidio, ha riferito il Diario de Ibiza, secondo cui gli inquirenti sospettano un caso di ... Secondo cn24tv.it

