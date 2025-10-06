Formentera uccisa 45enne di Bra | arrestatoil compagno anche lui italiano | Il bar poi l' addio al Piemonte | chi era Luisa Asteggiano
La vittima è Luisa Asteggiano, piemontese. In carcere Ivan Sauna, di Busto Arsizio, titolare di un'agenzia di vacanze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: formentera - uccisa
Italiana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore
Formentera, uccisa un’italiana di 45 anni: sospetti sul compagno
Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
Le autorità hanno fermato il marito della donna uccisa in provincia di Benevento. Il sospettato era in fuga con i due figli minorenni, irreperibili al momento della fuga dell'uomo. Stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine, uno dei due bambini è morto mentr Vai su Facebook
Morta una 45enne italiana a Formentera, fermato il compagno - La donna risiedeva da anni nell'isola con un figlio nato da una precedente relazione (ANSA) ... Come scrive ansa.it
Donna italiana di 45 anni morta a Formentera: fermato il compagno - La vittima è Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra in provincia di Cuneo. Lo riporta msn.com