Formentera Luisa Asteggiano trovata morta in casa | fermato l’imprenditore Ivan Sauna La relazione saltuaria e le coltellate sul corpo

È stato fermato con l'accusa di omicidio Ivan Sauna, il compagno dell'italiana 45enne trovata morta nel suo appartamento di Formentera. L'uomo, 51enne, era stato sentito dagli inquirenti che poi hanno deciso di applicare la misura cautelare nei suoi confronti. Luisa Asteggiano era stata rinvenuta senza vita all'interno della sua dimora in località Es Pujols la mattina di domenica 5 ottobre. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte della donna, ma tra i due ci sarebbe stata una relazione saltuaria «da tempo travagliata e con frequenti litigi». Cosa si sa della vittima e del compagno. La donna, 45enne e un figlio 15enne avuto da una relazione precedente, soffriva di « condizioni di salute molto precarie ».