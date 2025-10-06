Formentera italiana trovata morta Interrogato il compagno Chi era la vittima e i dubbi sull’ipotesi di omicidio
Un’italiana è stata trovata morta nel suo appartamento di Formentera, in località Es Pujols, nella mattinata di domenica 5 ottobre. Il compagno, anche lui italiano, sarebbe stato già sentito dagli inquirenti ma non sarebbe stato arrestato, contrariamente a quanto era stato riferito dalla stampa locale in un primo momento. Non è ancora stato stabilito cosa abbia causato la morte di L.A., ma secondo molti testimoni locali la sua relazione con I.S. era da tempo «travagliata». Cosa si sa della vittima e del compagno. Della coppia al momento si sa molto poco. La donna, 45enne, aveva un figlio avuto durante una relazione precedente e soffriva di « condizioni di salute molto precarie ». 🔗 Leggi su Open.online
