Formentera donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols | sentito il compagno
Una 45enne italiana è stata trovata morta ieri mattina in un appartamento a Formentera, nella frequentatissima località di Es Pujols, che ogni estate viene presa d'assalto dai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: formentera - donna
Italiana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina (5 ottobre) in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Scrive leggo.it