Formentera donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols | sentito il compagno

Ilmessaggero.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 45enne italiana è stata trovata morta ieri mattina in un appartamento a Formentera, nella frequentatissima località di Es Pujols, che ogni estate viene presa d'assalto dai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

formentera donna italiana trovata morta in un appartamento a es pujols sentito il compagno

© Ilmessaggero.it - Formentera, donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols: sentito il compagno

In questa notizia si parla di: formentera - donna

formentera donna italiana trovataItaliana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina (5 ottobre) in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Formentera Donna Italiana Trovata