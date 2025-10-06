Luisa Asteggiano trovata morta: la scoperta del corpo e l’indagine della Guardia Civil. Tragedia a Formentera, dove una donna italiana di 45 anni, Luisa Asteggiano, originaria di Bra (Cuneo), è stata trovata morta domenica mattina, 5 ottobre, nel suo appartamento nella località turistica di Es Pujols. La Guardia Civil ha avviato immediatamente un’indagine, fermando il compagno della donna, Ivan Sauna, 51 anni, anche lui italiano, titolare di un’agenzia di viaggi sull’isola. Secondo quanto trapela da fonti ufficiali, l’uomo — originario di Busto Arsizio — è sospettato di omicidio. È attualmente in attesa di comparire davanti al giudice istruttore del Tribunale di Ibiza per la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Formentera, chi è l’italiana trovata morta a Es Pujols: fermato il compagno, ipotesi femminicidio