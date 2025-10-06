Formentera 45enne italiana trovata morta La polizia | Omicidio Sentito il compagno
È italiano anche il compagno della donna che viveva stabilmente da anni sull'isola. Sul corpo due ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: formentera - 45enne
Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso
Spagna, 45enne italiana morta a Formentera: interrogato il compagno
Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso #6ottobre - X Vai su X
Donna italiana trovata morta a Formentera, compagno interrogato per sospetto femminicidio - La 45enne pare avesse evidenti segni di percosse e la polizia sospetta un caso di femminicidio: interrogato ... Segnala fanpage.it
Formentera, donna italiana trovata morta a Es Pujols: interrogato il compagno - La Guardia Civil spagnola sta indagando sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina, 5 ottobre, in un appartamento in località Avenida Miramar a Es Pujols, a nord ... Riporta tg.la7.it