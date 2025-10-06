Formentera 45enne italiana trovata morta in casa | indagini in corso

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sui media locali si legge che gli investigatori avrebbero interrogato il compagno, anche lui italiano, ma la Guardia Civil al momento non ha confermato l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

formentera 45enne italiana trovata morta in casa indagini in corso

© Tgcom24.mediaset.it - Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso

In questa notizia si parla di: formentera - 45enne

formentera 45enne italiana trovataFormentera, donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols: sentito il compagno - Una 45enne italiana è stata trovata morta ieri mattina in un appartamento a Formentera, nella frequentatissima località di Es Pujols, che ogni estate viene presa d'assalto dai turisti di tutto il mond ... Scrive msn.com

formentera 45enne italiana trovataItaliana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina (5 ottobre) in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Formentera 45enne Italiana Trovata