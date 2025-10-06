Formentera 45enne italiana trovata morta in casa | fermato il compagno

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cause del decesso non sono ancora confermate. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

