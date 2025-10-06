Formentera 45enne italiana trovata morta in casa | fermato il compagno
Le cause del decesso non sono ancora confermate. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: formentera - 45enne
Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso
Spagna, 45enne italiana morta a Formentera: interrogato il compagno
Formentera, 45enne italiana trovata morta. La polizia: «Omicidio». Sentito il compagno
Dramma a #Formentera La Guardia Civil indaga sul decesso di una 45enne italiana trovata senza vita nel suo appartamento. Si sospetta un caso di #femminicidio, interrogato il compagno convivente - X Vai su X
Donna italiana trovata morta a Formentera, compagno interrogato per sospetto femminicidio - La 45enne pare avesse evidenti segni di percosse e la polizia sospetta un caso di femminicidio: interrogato ... Da fanpage.it
Formentera, italiana trovata morta in casa a Es Pujols: interrogato il compagno - Al momento le cause del decesso non vengono confermate ufficialmente, ma una delle piste battute è che la 45enne sia stata uccisa. Riporta tg24.sky.it