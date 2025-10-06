Formentera 45enne italiana trovata morta in casa | ferite e contusioni Fermato per omicidio il compagno

È italiano anche il compagno della donna che viveva stabilmente da anni sull'isola. Sul corpo ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: ferite e contusioni. Fermato per omicidio il compagno

In questa notizia si parla di: formentera - 45enne

Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso

Spagna, 45enne italiana morta a Formentera: interrogato il compagno

Formentera, 45enne italiana trovata morta. La polizia: «Omicidio». Sentito il compagno

Dramma a #Formentera La Guardia Civil indaga sul decesso di una 45enne italiana trovata senza vita nel suo appartamento. Si sospetta un caso di #femminicidio, interrogato il compagno convivente - X Vai su X

Donna italiana trovata morta a Formentera, compagno interrogato per sospetto femminicidio - La 45enne pare avesse evidenti segni di percosse e la polizia sospetta un caso di femminicidio: interrogato ... fanpage.it scrive

Formentera, italiana trovata morta in casa a Es Pujols: fermato il compagno - L'uomo, un 51enne originario di Busto Arsizio, è il titolare di un'agenzia di viaggi e aveva una relazione con la vittima. Da tg24.sky.it