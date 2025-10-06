Formentera 45enne italiana di Bra trovata morta in un appartamento | arrestato il compagno
Solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte della donna e magari permettere di scoprire informazioni utili per comprendere la dinamica dell'omicidio. Il corpo è stato trovato senza vita ieri mattina. Da quel momento, le indagini proseguono senza freni da parte della Guardia Civil. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: formentera - 45enne
Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso
Spagna, 45enne italiana morta a Formentera: interrogato il compagno
Formentera, 45enne italiana trovata morta. La polizia: «Omicidio». Sentito il compagno
Dramma a #Formentera La Guardia Civil indaga sul decesso di una 45enne italiana trovata senza vita nel suo appartamento. Si sospetta un caso di #femminicidio, interrogato il compagno convivente - X Vai su X
Morta una 45enne italiana a Formentera, fermato il compagno - La donna risiedeva da anni nell'isola con un figlio nato da una precedente relazione (ANSA) ... Riporta ansa.it
Luisa Asteggiano, italiana morta a Formentera. La pista è l'omicidio: fermato il compagno - Sarebbe stata uccisa Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni trovata senza vita a Formentera ieri mattina. Secondo iltempo.it