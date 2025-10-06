Formentera 45enne italiana di Bra trovata morta in un appartamento | arrestato il compagno

Solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte della donna e magari permettere di scoprire informazioni utili per comprendere la dinamica dell'omicidio. Il corpo è stato trovato senza vita ieri mattina. Da quel momento, le indagini proseguono senza freni da parte della Guardia Civil. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

formentera 45enne italiana braMorta una 45enne italiana a Formentera, fermato il compagno - La donna risiedeva da anni nell'isola con un figlio nato da una precedente relazione (ANSA) ... Riporta ansa.it

formentera 45enne italiana braLuisa Asteggiano, italiana morta a Formentera. La pista è l'omicidio: fermato il compagno - Sarebbe stata uccisa Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni trovata senza vita a Formentera ieri mattina. Secondo iltempo.it

