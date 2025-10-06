Formare medici per salvare bambini | missione umanitaria in Kosovo per due professioniste dell' Aoup

Sono tornate in Italia, dopo una missione umanitaria in Kosovo, Lara Tollapi, anestesista responsabile del team Accessi vascolari,e Sandra Mechell, direttrice dell’unità operativa Medicina 2, dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.All’ospedale di Pristina, capitale del Kosovo, hanno dato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

