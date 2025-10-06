Forlì parte a palla poi troppe amnesie difensive e passaggi imprecisi | i Fox Legnaro dominano il match

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Libertas hockey esce sconfitta dal match contro i Fox Legnaro. Forlì si è presentata al match in emergenza tra i pali, con Facchinetti assente per problemi lavorativi e Bellantonio non in perfette condizioni fisiche. Esordio in serie A come titolare per il giovanissimo Alessio Perpignani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forl - parte

Forlì parte a palla, poi troppe amnesie difensive e passaggi imprecisi: i Fox Legnaro dominano il match - Ovviamente una partita un po’ falsata dal fatto che Forlì ha dovuto schierare il giovanissimo terzo portiere, che comunque ha potuto sperimentare una intera partita di serie A e potrà farne una prezio ... Come scrive forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Parte Palla Troppe