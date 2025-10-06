Forlì parte a palla poi troppe amnesie difensive e passaggi imprecisi | i Fox Legnaro dominano il match

La Libertas hockey esce sconfitta dal match contro i Fox Legnaro. Forlì si è presentata al match in emergenza tra i pali, con Facchinetti assente per problemi lavorativi e Bellantonio non in perfette condizioni fisiche. Esordio in serie A come titolare per il giovanissimo Alessio Perpignani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

