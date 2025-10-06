Ford Puma Gen-E in prova Elettrica è migliore?

Dday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con gli incentivi statali e il bonus Ford, la Puma Gen-E parte da meno di 20.000 euro. Il confronto con la Puma ibrida (mild hybrid) diventa allora più sottile. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Ford Puma Gen-E in prova. Elettrica è migliore?

