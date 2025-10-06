Forbidden Fruit anticipazioni 7 ottobre | Yildiz lascia la villa per correre da Kemal

Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la soap turca in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio della rete. Nell' episodio di martedì 7 ottobre Yildiz prenderà un'importante decisione riguardo il matrimonio con Halit; tuttavia, quando è sul punto di cambiare la propria vita, scopre una verità che la lascia senza parole. La bionda infatti, non avrebbe mai immaginato che Kemal stesse per fare qualcosa di simile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

