Forbidden fruit 2 replica puntata del 6 ottobre in streaming | Video Mediaset

Forbidden fruit 2 replica puntata del 6 ottobre
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 6 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna i sentimenti tra Alihan e Zeynep, nonostante il matrimonio di lui con Ender, restano forti e contrastanti. Durante una cena, la tensione esplode: Ender li affronta pubblicamente, portando a una situazione carica di imbarazzo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 52 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
