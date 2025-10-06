Fontechiari festa d' autunno con maxi torta
Festa dell’Autunno con la Maxitorta XX edizione, domenica 12 ottobre 2025 dalle ore 14:30 a Fontechiari in Piazza G. Marconi, con la “Pasticceria Fallena” e la musica del vivo per ballare e divertirci e poi castagne, vino e crespelle di nonna Giuliana.La torta sarà lunga circa 20 metri!Non solo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: fontechiari - festa
Pro Loco Fontechiari APS Amministrazione Comunale di Fontechiari FR
