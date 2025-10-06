Fondi per l’artigianato e riforma del credito Tamajo annuncia la svolta | In campo 104 milioni
“Grazie all’approvazione del Rendiconto 2024 della Regione Siciliana da parte della giunta Schifani, possiamo finalmente immettere 104 milioni di euro nel circuito delle imprese artigiane attraverso il bando 'Più artigianato'. È un segnale concreto di attenzione verso un comparto che rappresenta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: fondi - artigianato
? Artigianato: la @CittaMetro_FI lancia un bando per dare in affitto tre fondi in via Guelfa, parte del progetto di riqualificazione del Quartiere di San Lorenzo. Le offerte da inviare entro le ore 12 del 6 ottobre 2025 all’Ufficio Protocollo dell’ente - X Vai su X
Artigianato: la Citta Metro Firenze lancia un bando per dare in affitto tre fondi in via Guelfa, parte del progetto di riqualificazione del Quartiere di San Lorenzo. Le offerte da inviare entro le ore 12 del 6 ottobre 2025 all’Ufficio Protocollo dell’ente. Il servizio di Agn Vai su Facebook
Riforma pensioni 2025/ L’importanza crescente dei fondi anche per le imprese (ultime notizie 30 aprile) - L’importanza della previdenza complementare è stata ribadita da Massimo Garavaglia durante l’Assemblea dei delegati del Fondo pensione nazionale per il personale delle Banche di credito cooperativo, ... Segnala ilsussidiario.net
Fondi pensione: riforma strutturale con 243 miliardi di patrimonio/ Sì agli automatismi e taglio dei costi - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha lanciato un avvertimento chiaro volendo rimarcare la necessità di modernizzare un sistema pensioni ancora ancorato a normative risalenti al 2005, oggi ... ilsussidiario.net scrive