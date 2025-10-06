Fondi partecipa alla cena solidale della Comunità di Sant’Egidio a Roma

Fondi, 6 ottobre 2025 – Anche una delegazione di Fondi parteciperà al tradizionale appuntamento annuale di solidarietà organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella Capitale. L’appuntamento è in programma martedì 7 ottobre, con inizio alle ore 20:00, presso la Trattoria de Gli Amici e il ricavato andrà a sostenere la mensa per i poveri della Comunità. Molteplice il contributo della Città di Fondi al grande evento solidale: da una parte il Mof, unito da un lungo e sincero legame di amicizia che fornirà ortofrutta fresca e di primissima scelta, dall’altro Enzo Simonelli, del ristorante “Mblo’” di Fondi, che trasformerà la materia prima con la sua straordinaria fantasia culinaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

