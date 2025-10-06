Fondazione San Carlo | Leggiamo il presente per dare risposte ai giovani studenti

di Jacopo Gozzi Nel 2026 la Fondazione Collegio San Carlo celebra i suoi 400 anni di storia. Per l’occasione è stato predisposto – per tutto l’anno accademico fino al termine del prossimo anno – un ricco programma culturale che avrà come filo conduttore il tema della trasmissione del sapere: un elemento cardine nella storia e nell’attualità della Fondazione. Il presidente Vittorio Lugli ha ripercorso le tappe fondamentali della storia del San Carlo, soffermandosi sui momenti di svolta e offrendo uno sguardo attento al presente e alle sfide future. Quando nasce la Fondazione San Carlo? "La data ufficiale è il 1626. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

