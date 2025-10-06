Fondazione Bcc Milano inaugura la sede a villa Corio Penati e premia i vincitori del bando Fondare un segno

Con l’inaugurazione ufficiale dei propri spazi all’interno della storica villa Corio Penati, Fondazione Bcc Milano si è presentata al territorio come una realtà filantropica operativa e strutturata, con una visione chiara: generare impatto sociale, culturale e ambientale attraverso un’azione pianificata, strategica e duratura. Costituita a fine 2024 per volontà di Bcc Milano e riconosciuta da Regione Lombardia nel febbraio 2025, la Fondazione ha già deliberato interventi per oltre 1,9 milioni di euro, a sostegno di enti, progetti e iniziative. Il suo impegno si concentra su settori chiave per la coesione sociale: inclusione, cultura, ricerca, ambiente e sport in un perimetro territoriale che comprende i 195 comuni di competenza della Banca nelle province di Milano, Bergamo e Monza Brianza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

