Fondazione Bcc Milano inaugura la sede a villa Corio Penati e premia i vincitori del bando Fondare un segno
Con l’inaugurazione ufficiale dei propri spazi all’interno della storica villa Corio Penati, Fondazione Bcc Milano si è presentata al territorio come una realtà filantropica operativa e strutturata, con una visione chiara: generare impatto sociale, culturale e ambientale attraverso un’azione pianificata, strategica e duratura. Costituita a fine 2024 per volontà di Bcc Milano e riconosciuta da Regione Lombardia nel febbraio 2025, la Fondazione ha già deliberato interventi per oltre 1,9 milioni di euro, a sostegno di enti, progetti e iniziative. Il suo impegno si concentra su settori chiave per la coesione sociale: inclusione, cultura, ricerca, ambiente e sport in un perimetro territoriale che comprende i 195 comuni di competenza della Banca nelle province di Milano, Bergamo e Monza Brianza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: fondazione - milano
Milano: cure palliative, accordo tra Fondazione 'La Pelucca' Onlus e Finisterre per promuovere l'assistenza domiciliare
Fondazione Fiera Milano, Aula Lombardia ratifica nomina Bozzetti
Giovanni Bozzetti è il nuovo presidente della Fondazione Fiera Milano
Dopo gli appuntamenti estivi di Notturni in Villa con Le Civiche FEST, il festival diffuso di Fondazione Milano Scuole Civiche, e i concerti e gli spettacoli di settembre, Convergenze Sonore prosegue il suo viaggio sonoro e teatrale anche a ottobre! Sei saranno Vai su Facebook
Milano ha aperto le porte del Villaggio Olimpico di Scalo Romana, che verrà consegnato con 30 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma alla Fondazione Milano Cortina 2026, pronto ad accogliere gli atleti durante i Giochi. #ANSA https://ansa.it/sito/notizi - X Vai su X
Bcc Milano, semestre chiuso con utile di 41,3 milioni - Bcc Milano chiude un nuovo semestre positivo registrando un prodotto bancario lordo (impieghi più la raccolta ndr) che supera i 9 miliardi (+2%) con gli impieghi che crescono negli ultimi 12 mesi del ... ansa.it scrive
Bcc Milano: credito al territorio sei volte superiore alla media del sistema bancario - Bcc Milano chiude un nuovo semestre positivo registrando un prodotto bancario lordo che supera i 9 miliardi di euro, pari ad una crescita annuale del 2%. Scrive bergamonews.it