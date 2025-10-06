Foggia 30enne ucciso a fucilate e 46enne accoltellato a morte | rabbia e dolore per Aboubakar e Khadim

Negli ultimi giorni attorno a Borgo Mezzanone si sono succeduti due fatti di sangue che ancora una volta mettono in luce le condizioni drammatiche in cui vivono molte persone, relegate nelle baraccopoli ai margini delle città e della società. Morti che talvolta passano sotto silenzio.Il primo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia, uccise il compagno con una coltellata: 30enne arrestata per omicidio | Aveva parlato di un evento accidentale

