Flottilla | José Nivoi Ho visto Greta umiliata ma il suo sorrisetto faceva sbroccare le guardie

"Ero a cinque metri da Greta (Thunberg, ndr), lei è quella maggiormente maltrattata, è stata umiliata, le hanno messo la bandiera israeliana addosso, la insultavano in ebraico, sputavano a terra vicino a lei, ma aveva un sorrisetto che li faceva sbroccare". Così José Nivoi, portuale genovese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Flotilla, tra i 26 italiani in viaggio da Israele anche il portuale genovese del Calp José Nivoi - Confermato il rientro del camallo genovese tra i 26 partiti con un aereo charter decollato da Israele e arrivato a Istanbul. Lo riporta ilsecoloxix.it
Drone contro barca della Flotilla, Croatti: "Ho paura, ma non rinuncio. Parteciperò alla missione a Gaza" - Marco Croatti, senatore del M5s, da alcuni giorni è a Catania per prepararsi al lungo viaggio in ... Come scrive ilrestodelcarlino.it